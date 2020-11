Das Wetter in Bayern: Teils trüb, bis 12 Grad

Aussicht auf Impfstoff beschleunigt laut Wirtschaftsweisen Konjunkturerholung

Berlin: Die Konjunktur in Deutschland stürzt heuer nach Einschätzung der sogenannten Wirtschaftsweisen nicht so schlimm ab wie befürchtet. So steht es im Gutachten, das der Sachverständigenrat Bundeskanzlerin Merkel überreicht hat. Demnach hat sich die deutsche Wirtschaft zwischen Juli und September deutlich erholt. Auf das ganze Jahr gesehen rechnen die Wirtschaftsweisen deshalb mit einem Minus von 5,1 Prozent. So groß war in etwa der Einbruch in der Finanzkrise 2009. Für nächstes Jahr erwarten die Experten ein Wachstum von 3,7 Prozent. - Dieses dürfte aber geringer ausfallen, sollte es noch einmal einen Lockdown wie im Frühjahr geben. Besser dürfte es demnach laufen, wenn bald ein Corona-Impfstoff zugelassen wird und sich dann viele Bürger impfen lassen, sagte der Chef des Sachverständigenrates, Feld, der morgen erscheinenden Wochenzeitung "Die Zeit".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 16:00 Uhr