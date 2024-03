Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, von Westen her zunehmend bewölkt

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig. Von Westen her aber immer mehr Wolken und dann auch örtlich Regen. Bei 10 bis 22 Grad recht windig. In der Nacht gebietsweise nass. Plus 4 Grad bis minus 1 Grad. Morgen durchwachsen mit Sonne, Wolken und im Tagesverlauf von Westen her Regen oder Gewitter. 7 bis 15 Grad. An Karfreitag in Franken gebietsweise Regen, sonst recht freundlich. Samstag bayernweit meist sonnig. Insgesamt wieder milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 15:00 Uhr