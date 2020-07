Das Wetter in Bayern: Teils sonnig und heiß, teils gewittrig

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist noch sonnig, aber windig bei 24 bis 32 Grad. Vor allem am Abend dann gewittrig. In der Nacht vielerorts Regen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Morgen im Süden und der Mitte weitere Regenfälle. Sonst trocken und freundlich. Nur noch 15 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Sonntag und Montag viel Sonne und wieder etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 17:00 Uhr