Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig, örtlich Schauer, 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, teils länger sonnig, vereinzelt Regen und vor allem an den Bergen Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht ähnlich bei Tiefstwerten um 15 Grad. Morgen zunächst im Südosten noch Schauer möglich, sonst trocken bei 22 bis 27 Grad. Am Dienstag und Mittwoch viel Sonne und nochmal wärmer, ab Mittwochnachmittag vereinzelt Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 10:30 Uhr