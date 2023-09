Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig mit Schauern; Höchstwerte 24 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten sonnig, in Unterfranken örtlich Schauer, im Westen zum Abend hin leichte Gewitterneigung. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. In der Nacht von Westen her Regen, örtlich mit Gewittern. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen bewölkt mit Schauern, in Unterfranken auch freundliche Abschnitte. Am Samstag im Süden gebietsweise Regen, im Norden meist trocken und ab und zu sonnig. Am Sonntag nur im Südosten noch einzelne Schauer, 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 12:00 Uhr