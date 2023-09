Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig; Höchstwerte 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, in Unterfranken vereinzelte Schauer und später ganz im Westen Bayerns einzelne Gewitter. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. In der Nacht von Westen her Regen, örtlich mit Gewittern. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Morgen bewölkt mit Schauern bei nur noch 12 bis 20 Grad, in Unterfranken später freundlicher. Am Samstag im Süden gebietsweise Regen. Am Sonntag verbreitet wieder sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 15:00 Uhr