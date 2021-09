Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, Höchstwerte 20 bis 24 Grad

Zehntausende Katalanen demonstrieren erneut für Unabhängigkeit von Spanien

Barcelona: In der Hauptstadt der spanischen Provinz Katalonien haben am Abend wieder zehntausende Menschen für die Unabhängigkeit der Region demonstriert. Viele der Menschen schwenkten katalonische Flaggen, zwischenzeitlich kam es zu einem Tumult, als einige der Anhänger der Protestbewegung ein Polizeirevier mit Müll bewarfen. Die Großdemo war möglich, weil die Corona-Restriktionen in Katalonien wieder gelockert wurden. Es war die erste derartige Massenkundgebung seit dem Beginn der Pandemie. In der Region im Nordosten Spaniens gibt es jedes Jahr am 11. September Aktionen für die Abspaltung Kataloniens von Spanien. (In wenigen Tagen will die Zentralregierung in Madrid wieder mit der Regionalregierung zusammenkommen, um Auswege aus der politischen Krise zu besprechen.)

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 07:30 Uhr