Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig. Höchstwerte 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel zunächst recht sonnig, nur in Alpennähe stellenweise wolkig. Im Laufe des Tages auch in Teilen Nordbayerns und im Bayerischen Wald Quellwolken und nördlich des Mains vereinzelt Regen. Tageshöchstwerte 16 bis 22 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts klar bei 11 bis 4 Grad. Morgen südlich der Donau überwiegend sonnig, sonst teils freundlich, teils bewölkt. Mittwoch und vor allem Donnerstag viel Sonnenschein bei dann maximal 24 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 06:00 Uhr