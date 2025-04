Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, gebietsweise etwas Regen bei 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Süden zunächst überwiegend bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Laufe des Tages mehr Auflockerungen. Temperaturen bei 6 bis 12 Grad, dazu lebhafter, in Böen starker Wind. In der kommenden Nacht teils wolkig, teils klar bei Werten von plus 5 bis minus 2 Grad. Morgen ein Mix aus Wolken und Sonne. Donnerstag und Freitag viel Sonnenschein bei dann 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 06:00 Uhr