Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig bei 23 bis 29 Grad

Verfassungsschutz verzeichnet deutlich mehr Rechtsextreme

Berlin: Die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland steigt weiter. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht 2019 hervor, den Bundesinnenminister Seehofer vor kurzem vorgestellt hat. Demnach stieg deren Zahl auf mehr als 32.000. Im Vorjahr waren es noch rund 24.000 gewesen. Seehofer sagte, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus seien derzeit die größten Gefahren für die innere Sicherheit. Man müsse weiterhin wachsam und wehrhaft sein. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Haldenwang, äußerte sich vor allem besorgt über die zunehmende Gewaltbereitschaft und erinnerte an den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sowie an die Anschläge von Halle und Hanau. Dies müsse die gesamte Gesellschaft in Alarmbereitschaft versetzen, so Haldenwang.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2020 12:00 Uhr