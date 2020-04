Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig bei 20 bis 25 Grad, später Schauer

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, später gibt es Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad. In der Nacht unbeständig bei 10 Grad. Morgen anfangs wechselhaft, danach in Nordbayern zunehmend freundlich. In den folgenden Tagen viel Sonnenschein bei Werten zwischen 13 und 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 11:00 Uhr