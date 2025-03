Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig bei 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst gebietsweise noch neblig und im Norden Frankens bewölkt. Ansonsten teils sonnig, teils wolkig und ab dem Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 10 und 16 Grad. In der kommenden Nacht besonders in Franken vereinzelt Regen, sonst meist trocken und örtlich Nebel bei Werten zwischen plus 5 und minus 1 Grad. Bis Freitag dann überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Es wird wieder etwas kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2025 06:00 Uhr