Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig, bei 1 bis 6 Grad.

Ukraine kritisiert russisches Angebot für humanitären Korridor

Kiew: Die Ukraine und Russland haben nach eigenen Angaben aus Kiew die Verhandlungen über die Schaffung von Fluchtkorridoren aufgenommen. Allerdings gehe man von keiner Einigung aus, solange russische Truppen versuchten, weiter vorzustoßen, erklärt der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenstabes, Arestowitsch. Er sagte, jeder Ukrainer sollte das Recht haben, hinzugehen wohin er wolle. Russland hatte heute Früh für die vier Städte Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy eine lokale Waffenruhe vorgeschlagen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sollen Zivilisten so aus den umkämpften Städten in Sicherheit gebracht werden. Unterdessen hat China angeboten, in dem Konflikt zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Das kündigte der chinesische Außenminister Wang Yi an. Er betonte, die Freundschaft seines Landes zu Russland sei felsenfest. China hat den Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2022 10:00 Uhr