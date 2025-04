Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, 9 bis 16 Grad.

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig bei 9 bis 16 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Donnerstag Sonne und Wolken bei 10 bis 17 Grad, am Freitag oft sonnig, dabei recht windig. 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 15:00 Uhr