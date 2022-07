Nachrichtenarchiv - 31.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und ganz vereinzelt etwas Regen; Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 15 Grad. Morgen und Dienstag teils länger sonnig, teils wolkig, morgen örtlich Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch viel Sonne. Höchstwerte 22 bis 30, am Mittwoch 30 bis 36 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2022 14:00 Uhr