Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, vor allem in Nordbayern und im Bayerischen Wald aber auch mal dichter bewölkt - bei 16 bis 22 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 11 bis 4 Grad. Morgen vor allem südlich der Donau sonnig. Am Mittwoch und Donnerstag in ganz Bayern Sonne bei bis zu 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 14:00 Uhr