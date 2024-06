Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig, 15 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig teils wolkig bei 15 bis 19 Grad. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, in Franken recht windig. In der Nacht meist trocken, im Süden örtlich Regen bei Tiefstwerten zwischen 10 und 5 Grad. Bis zum Wochenende wechseln Sonne und Wolken, es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte steigen auf 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 15:00 Uhr