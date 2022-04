Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig

Amtsärzte gehen von hoher Corona-Dunkelziffer aus

Berlin: Während die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen weiter zurückgeht, ist die 7-Tage-Inzidenz in Bayern zum ersten Mal seit Wochen wieder leicht gestiegen - auf jetzt 774. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 721- Das RKI begründet den Anstieg damit, dass einige Bundesländer an Feiertagen keine oder nur wenige Infektionen gemeldet haben und es dadurch an den darauffolgenden Tagen zu Nachmeldungen kommen kann. Die Amtsärzte gehen davon aus, dass die Werte eigentlich doppelt so hoch sind - etwa, weil sich Menschen mit Erkältungssymptomen oft nicht mehr testen lassen. Verbandschef Nießen beklagte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einen lockeren Umgang mit Corona.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 14:00 Uhr