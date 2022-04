Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig

Verteidiger von Mariupol suchen nach Ausweg

Mariupol: Russland hat nach eigenen Angaben die ukrainische Hafenstadt am Asowschen Meer eingenommen. Laut Verteidigungsminister Schoigu sind noch etwa 2.000 ukrainische Soldaten im Stahlwerk Asowstal. Diese Verteidiger sollen inzwischen um eine Ausreise in ein Drittland gebeten haben. Die Ukraine schlug Russland vor, direkt in Mariupol zu verhandeln. Gestern ist es offenbar doch noch gelungen, in vier Bussen Menschen aus der Stadt herauszubringen. Unterdessen scheint der russische Angriff im Osten der Ukraine voranzukommen. Vier Fünftel der Region Luhansk stehen nach Angaben des dortigen Gouverneurs inzwischen unter russischer Kontrolle.

