Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig

Russland hat Mariupol offenbar unter Kontrolle

Mariupol: Gestern haben vier Busse mit Zivilisten die belagerte Hafenstadt im Südosten der Ukraine verlassen. Das teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk am Morgen mit. Die Evakuierungen sollen heute fortgesetzt werden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Schoigu ist Mariupol nach fast zwei monatiger Belagerung endgültig unter russische Kontrolle. Schoigu sagte bei einem Treffen mit Präsident Putin, die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten hätten sich auf dem Gelände einer Stahlfabrik verschanzt. Putin ordnete an, die Fabrik nicht zu stürmen - ein entsprechender Befehl soll zurückgenommen werden.- In der Stadt Butscha hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nach eigenen Angaben umfangreiche Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesammelt. In einem heute veröffentlichten Bericht werden unter anderem Massenhinrichtungen, Folter und der Einsatz von Sprengfallen dokumentiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 10:00 Uhr