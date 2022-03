Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils Wolken, im Norden Regen bei 8 bis 15 Grad

Selenskyj will direkt mit Putin sprechen

Kiew: Wenige Stunden vor neuen Verhandlungen hat der ukrainische Präsident Selenskyj ein direktes Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin gefordert. Am Abend sagte er in einer Videoansprache, seine Delegation habe den Auftrag, einen solchen Dialog auf den Weg zu bringen. Aus dem Kreml hieß es, man werde ein solches Treffen bei spezifischen Fragen nicht ablehnen. Am Morgen sollen die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine per Videoschalte weitergehen. Auch Bundeskanzler Scholz sucht nach einer diplomatischen Lösung des Konfliktes und trifft sich am Nachmittag mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Das Nato-Land sieht sich im Ukraine-Konflikt als Vermittler, weil es enge Beziehungen zu Kiew und zu Moskau pflegt. In Rom trifft sich der Nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, mit einem chinesischen Spitzendiplomaten. Zentraler Punkt ist die Befürchtung, dass China unter Umgehung der internationalen Sanktionen Russland unterstützt. US-Medien berichten, dass Russland Peking um militärische Ausrüstung gebeten hat. Die USA drohen mit Konsequenzen, sollte China dieser Bitte nachkommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 07:00 Uhr