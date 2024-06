Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wechselhaft, Höchstwerte 20 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden wechselhaft mit Sonne, Wolken, örtlich auch Schauer und Gewittern. Sonst freundlich, ab dem Nachmittag sind in ganz Bayern kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte 20 bis 31 Grad. In der Nacht trocken bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Überwiegend sonnig, zum Abend hin sind aber immer wieder lokale Schauer und Gewitter möglich. 21 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 10:00 Uhr