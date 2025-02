Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb oder bewölkt; Höchstwerte -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vor allem im höheren Bayerischen Wald und südlich der Donau sonnig, ansonsten trüb oder bewölkt, im Norden ganz vereinzelt teils gefrierender Regen oder Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 7 Grad. In der Nacht meist bedeckt, vereinzelt auch Regen oder Schnee bei minus 8 bis minus 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 15:00 Uhr