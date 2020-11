Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb, Höchstwerte 6 bis 15 Grad

Corona-Infektionszahlen erreichen neuen Höchststand

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiterhin an. Laut Robert-Koch-Institut wurden in den vergangenen 24 Stunden rund 23.400 Neuinfektionen registriert, das ist ein neuer Höchststand. Laut RKI starben 130 weitere Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren. Bislang ist eine Trendwende durch den Teil-Lockdown noch nicht in Sicht, Virologen rechnen mit bis zu 3 Wochen bis sich die Maßnahmen auch in den Infektionszahlen niederschlagen könnten. Mediziner befürchten mittlerweile, dass Intensivbetten für Covid-Patienten knapp werden könnten. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Zwißler, warnte in einem Interview, wenn die Zahl der Patienten mit schweren Verläufen weiter ansteige, könnte das schon in drei Wochen der Fall sein. Ministerpräsident Söder rechnet mit einem Erfolg des Lockdown Light. Der rheinischen Post sagte er, dieser werde wirken. Es brauche aber Zeit, um den Erfolg bewerten zu können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 12:45 Uhr