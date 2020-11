Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb, Höchstwerte 6 bis 15 Grad

Europäische Länder verschärfen Maßnahmen im Kampf gegen Corona-Pandemie

Rom: In Italien sind seit gestern Abend strengere Corona-Maßnahmen in Kraft. So gilt unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Außerdem ist das Land in verschiedene Zonen unterteilt, in roten Regionen sollen die Bürgerinnen und Bürger auch tagsüber vorwiegend zuhause bleiben. Auch andere europäische Länder greifen im Kampf gegen die Corona-Krise zu strikteren Regeln als bisher. In Griechenland ist das öffentliche Leben von heute an für drei Wochen weitgehend eingeschränkt. Nachts gibt es eine Ausgangssperre; wer sein Haus tagsüber verlassen will, muss die Behörden per SMS informieren. In Portugal hat Präsident de Sousa erneut den Gesundheitsnotstand ausgerufen, der ab kommender Woche in Kraft sein soll. Seit Mittwoch gilt dort ein Teil-Lockdown, über weitere Maßnahmen will die Regierung heute Abend beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 10:45 Uhr