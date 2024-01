Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb; Höchstwerte -6 bis +1 Grad.

Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, nur in Alpennähe sonnig. Temperaturen zwischen -6 und +1 Grad. In der Nacht Abkühlung auf -1 zu -12 Grad. Morgen südlich der Donau länger sonnig, sonst bewölkt. Am Montag und Dienstag in der Nähe der Alpen freundlicher als im übrigen Bayern, gelegentlich etwas Schnee. Tageshöchstwerte -2 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 15:00 Uhr