Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb; Höchstwerte 5 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe viel Sonne, auch südlich der Donau häufig sonnig. Sonst stark bewölkt bis trüb und vereinzelt Regen. Bei höchstens 5 bis 12 Grad lebhafter Wind. In der Nacht in Alpennähe oft klar, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Im Süden freundlich, sonst bewölkt, regnerisch und windig. Es bleibt mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 13:00 Uhr