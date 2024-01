Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb; Höchstwerte -5 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts trüb, vereinzelt Niederschlag mit Glatteisgefahr. Nur in Alpennähe sowie in den Kammlagen des Bayerischen Waldes freundlicher mit längerem Sonnenschein. Höchstwerte -5 bis +1 Grad. Nachts teils bewölkt, teils klar; im Mittelgebirgsraum etwas Schnee. Tiefstwerte um -4 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Südlich der Donau freundlich, sonst bewölkt und hier und da etwas Schnee. -2 bis +4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 11:45 Uhr