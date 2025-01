Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb; Höchstwerte -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils trüb durch Hochnebel. Höchstwerte minus eins bis plus sieben Grad. Morgen ist es ähnlich, meist trocken, in den Niederungen teils länger neblig-trüb, in den Alpen und den Hochlagen im Bayerischen Wald viel Sonnenschein. Minus zwei bis plus sieben Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 15:00 Uhr