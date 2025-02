Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils trüb durch Hochnebel

Das Wetter in Bayern: Meist zäher Hochnebel, der sich nur teilweise auflöst. Nur in den Alpen und den Hochlagen der Mittelgebirge sowie im Nordosten sonnig. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. In der Nacht in den höheren Lagen klar, sonst meist trüb bei -1 bis -9 Grad. Die Aussichten: Auch in den kommenden Tagen teils länger Nebel oder Hochnebel, teils sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 15:00 Uhr