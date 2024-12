Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb bei maximal -2 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: In und an den Bergen meist sonnig. Ansonsten vielerorts trüb. Höchstwerte -2 bis +7 Grad. In der Nacht nur im Bergland klar bei Tiefstwerten um -3 Grad. Bis Mittwoch an den Alpen viel Sonne, im Rest Bayerns bewölkt oder neblig-trüb, bei minus 2 bis plus 7 Grad. An Neujahr im Norden Frankens etwas Regen. Höchstwerte an diesem Mittwoch 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 11:00 Uhr