Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb bei 7 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es mancherorts den ganzen Tag trüb; sonnig ist es vor allem in den Alpen sowie in den Hochlagen der Mittelgebirge. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 17 Grad. Kommende Nacht meist klar, stellenweise bildet sich Nebel bei Tiefstwerten um 2 Grad. Bis Donnerstag ändert sich an dieser Wetterlage wenig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 12:00 Uhr