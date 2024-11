Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen gebietsweise zäher Nebel. In den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Alpen dagegen meist sonnig. Höchstwerte 7 bis 12 Grad, bei längerem Sonnenschein bis 16 Grad. In der kommenden Nacht zunehmend neblig bei Werten um 3 Grad. Bis Freitag bleibt es teils neblig-trüb, teils sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 06:00 Uhr