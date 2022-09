Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils noch neblig bei 13 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach teils zögernder Nebelauflösung sonnig bei 13 bis 18 Grad. Im Lauf des Tages im Norden und Osten vermehrt Wolken und im östlichen Mittelgebirgsraum leichte Schauer. In der kommenden Nacht mancherorts Nebelfelder bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen nach Nebelauflösung zunächst wieder sonnig. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit kurzen freundlichen Abschnitten und vereinzelt Regen. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

