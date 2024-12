Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils neblig-trüb; Höchstwerte -3 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag in manchen Niederungen noch Nebel oder Hochnebel. Sonst freundlich, in den Alpen und Hochlagen der Mittelgebirgen viel Sonne. Höchstwerte -3 bis +7 Grad, Tiefstwerte der Nacht örtlich bis minus 10 Grad. Morgen und auch am Wochenende wenig Änderung. Tageshöchsttemperaturen bis plus 7 Grad, in den Nächten bis minus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 15:00 Uhr