Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils neblig-trüb, -5 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es nach Frühnebel viel Sonne bei - fünf bis + ein Grad. In der Nacht wird es stellenweise neblig bei -6 bis -16 Grad. Morgen dann teils sonnig, teils neblig-trüb. Am Mittwoch dichte Wolken und zeitweise Regen oder Schnee mit Glättegefahr! Höchstwerte - drei bis plus 6 Grad .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 07:00 Uhr