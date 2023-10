Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils neblig

Das Wetter in Bayern: Bis Mittag gebietsweise trüb durch Nebel oder Hochnebel, sonst viel Sonne bei 17 bis 21 Grad. In der Nacht meist klar, später wieder vereinzelt Nebel. Tiefstwerte um 6 Grad. In den nächsten Tagen von Frühnebel abgesehen überwiegend sonnig, nur am Sonntag zeitweise bewölkt und örtlich Schauer. Tageshöchsttemperaturen zwischen 14 und 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 10:00 Uhr