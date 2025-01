Das Wetter in Bayern: teils sonnig teils Nebel

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, vereinzelt Nebel, an den Alpen wolkig bei minus 1 bis plus acht Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 0 und - 8 Grad. Bis Mittwoch ruhiges Hochdruckwetter. Am Donnerstag zeitweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 15:00 Uhr