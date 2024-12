Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils länger trüb; Höchstwerte -1 bis +9 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise bis in den Nachmittag hinein trüb durch Nebel, ansonsten viel Sonnenschein. Höchstwerte -1 bis +9 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils länger neblig, teils sonnig. Am Montag vielerorts bewölkt, in der Nähe der Alpen scheint die Sonne länger. Tageshöchstwerte -2 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 10:00 Uhr