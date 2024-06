Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils gewittrig, bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zunächst Sonne, später dann besonders im Süden kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 13 Grad. Morgen und auch in den kommenden Tagen im Süden wechselhaft und regnerisch. Im Norden freundlich und trocken. Höchstwerte 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 14:00 Uhr