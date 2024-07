Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils gewittrig bei maximal 23 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, später im Tagesverlauf örtliche, zum Teil kräftige Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 32 Grad. In der Nacht teils gewittrige Regenfälle, Tiefstwerte um 18 Grad. Die Aussichten: Morgen im Süden noch Regen, am Montag und Dienstag in ganz Bayern sonnig. Höchstwerte 22 bis 29, am Dienstag 27 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 12:00 Uhr