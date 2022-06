Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen, recht heiß

Das Wetter in Bayern: Ein Sonne-Wolken-Mix, in Franken vereinzelt Schauer, am Nachmittag und Abend zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 26 bis 33 Grad. In der Nacht Regenfälle und Gewitter. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst bewölkt mit sonnigen Abschnitten und nur einzelnen Schauern und Gewittern, am Mittwoch teils gewittrige Regenfälle. Am Donnerstag überwiegend sonnig. Höchstwerte 22 bis 27, am Donnerstag 26 bis 30 Grad.

