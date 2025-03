Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Heute teils sonnig, teils bewölkt und stellenweise etwas Regen oder Schnee, vor allem im Südosten und an den Alpen. Später besonders in weiten Teilen Nord- und Ostbayerns häufig Sonne, dabei lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. In der Nacht -1 bis -7 bis Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 10:00 Uhr