Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und örtlich Gewitter bei 20 bis 29 Grad

Maas bestätigt Freilassung der entführten Deutschen

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat bestätigt, dass die im Irak entführte deutsche Kuratorin Hella Mewis wieder frei ist. Er sei sehr erleichtert, Mewis sei inzwischen von den irakischen Behörden in die Obhut der deutschen Botschaft in Bagdad übergeben worden, sagte Maas in Berlin. Die irakischen Sicherheitsbehörden hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe, betonte der Minister. Nach Angaben von Diplomaten ist Mewis den Umständen entsprechend wohlauf. Sie war am Montag von Unbekannten in Bagdad entführt worden. Hella Mewis lebt seit Jahren im Irak, leitet dort Kunstprojekte und gilt als gut vernetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 15:00 Uhr