Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Im Norden überwiegend bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Im Süden freundlich. 17 bis 26 Grad. In der Nacht vereinzelt nass bei Tiefstwerten um 13 Grad. Morgen im Tagesverlauf vielerorts sonnig. Samstag im Süden erst noch meist sonnig, sonst bewölkt und von Nordwesten her Regenfälle. Sonntag teils bewölkt, teils freundlich mit vereinzelten Schauern. Höchsttemperaturen zunächst 16 bis 27 Grad, am Sonntag deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 13:00 Uhr