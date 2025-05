Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, später Regen, bei 9 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute teils sonnig, teils bewölkt, vor allem Richtung Alpen und nördlich des Mains. Später am Tag oft regnerisch. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen wenig Änderung, am Freitag im Norden Bayerns freundlich. Am Samstag überwiegend sonnig, dann auch wieder wärmer bei 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 06:00 Uhr