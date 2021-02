Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Schnee bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

Nachrichtenarchiv - 11.02.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. An den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen kann es noch schneien. Höchstwerte minus acht bis minus zwei Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um minus zwölf Grad. Morgen viel blauer Himmel, gelegentlich lebhafter Wind; und ähnliche Temperaturen. Die weiteren Aussichten: Samstag wenig Änderung, Sonntag voraussichtlich milder.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.02.2021 09:15 Uhr