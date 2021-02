Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Schnee bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

Das Wetter in Bayern: Heute wird es teils sonnig, teils bewölkt. An den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen kann es noch schneien. Höchstwerte -8 bis -2 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um -12 Grad. Die weiteren Aussichten: Viel Sonnenschein, aber kalt bei Höchstwerten bis -2 Grad. Erst am Sonntag sind tagsüber wieder Plusgrade möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 06:00 Uhr