Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, örtlich nass

Das Wetter in Bayern: Am Tag teils bewölkt, teils sonnig mit lokalen Schauern und Gewittern, vor allem in Alpennähe. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch ähnlich, lediglich mehr Schauer und Gewitter. Am Donnerstag in ganz Bayern viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 20:00 Uhr