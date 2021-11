Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt oder trüb

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute in Alpennähe überwiegend sonnig. Sonst vielerorts bewölkt oder trüb, anfangs gebietsweise neblig und von Nordwesten her vereinzelt etwas Regen. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen oft bewölkt mit höchstens kurzen freundlichen Abschnitten. Dienstag und Mittwoch teils bewölkt oder trüb, teils sonnig. Tiefstwerte minus drei bis plus vier Grad, Höchstwerte fünf bis elf Grad.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.11.2021 16:00 Uhr